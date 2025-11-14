ZLF i PSG potpisali memorandum o saradnji

Danas pre 6 sati  |  Fonet
ZLF i PSG potpisali memorandum o saradnji

Zeleno-levi front (ZLF) i Pokret slobodnih građana (PSG) sklopili su strateško partnerstvo, kojim te dve proevropske organizacije učvršćuju saradnju u otporu autoritarnom režimu i stvaranju evropske, slobodne, pravedne, solidarne, građanske i antifašističke Srbije, poručeno je večeras na ceremoniji potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Smena, ali ne samo to, već dubinsko razvlašćivanje kriminalnog režima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srtbije su preduslovi za bilo kakav napredak društva, bez obzira da li govorimo o evropskim integracijama, životnom standardu, zagađenju ili vladavini prava, poručio je Radomir Lazović iz ZLF. Prema njegovim rečima, neko danas štrajkuje glađu ispred institucija koje nisu ponudile pravdu i rešenje. Mi ćemo dati sve od sebe da budemo ti koji nude
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Pokret slobodnih građana i Zeleno-levi front sklopili strateško partnerstvo na ceremoniji potpisivanja Memoranduma

Pokret slobodnih građana i Zeleno-levi front sklopili strateško partnerstvo na ceremoniji potpisivanja Memoranduma

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaRadomir Lazović

Politika, najnovije vesti »

Bbc ne prestaje da šokira! Istražuju se optužbe o još jednoj montaži Trampovog govora: "Svesni smo ovog problema"

Bbc ne prestaje da šokira! Istražuju se optužbe o još jednoj montaži Trampovog govora: "Svesni smo ovog problema"

Blic pre 29 minuta
Prestrojavanje ili dvostruke poruke

Prestrojavanje ili dvostruke poruke

Radar pre 4 sati
Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

Vučić o Generalštabu: Ne prodajemo, dajemo u zakup za veliku investiciju

NIN pre 3 sata
Lazović: Hajde da se udružimo i nateramo Vučića na izbore

Lazović: Hajde da se udružimo i nateramo Vučića na izbore

Danas pre 3 sata
Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže emisije „Panorama”, ali odbija da plati odštetu

Bi-Bi-Si se izvinio Trampu zbog montaže emisije „Panorama”, ali odbija da plati odštetu

Politika pre 4 sati