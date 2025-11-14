ZLF i PSG potpisali memorandum o saradnji

Zeleno-levi front (ZLF) i Pokret slobodnih građana (PSG) sklopili su strateško partnerstvo, kojim te dve proevropske organizacije učvršćuju saradnju u otporu autoritarnom režimu i stvaranju evropske, slobodne, pravedne, solidarne, građanske i antifašističke Srbije, poručeno je večeras na ceremoniji potpisivanja Memoranduma o saradnji.

Smena, ali ne samo to, već dubinsko razvlašćivanje kriminalnog režima Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srtbije su preduslovi za bilo kakav napredak društva, bez obzira da li govorimo o evropskim integracijama, životnom standardu, zagađenju ili vladavini prava, poručio je Radomir Lazović iz ZLF. Prema njegovim rečima, neko danas štrajkuje glađu ispred institucija koje nisu ponudile pravdu i rešenje. Mi ćemo dati sve od sebe da budemo ti koji nude