Vanredni parlamentarni izbori na KiM – kraj ili produžetak višemesečne institucionalne blokade

RTS pre 2 sata
Vanredni parlamentarni izbori na KiM – kraj ili produžetak višemesečne institucionalne blokade

Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni parlamentarni izbori posle redovnog glasanja u februaru, neuspešnog konstituisanja vlasti privremenih prištinskih institucija i višemesečne institucionalne blokade. Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini održavaju se danas na teritoriji Autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Na izborima učestvuju 24 politička subjekta – 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van pokrajine.
Kosovo danas ide na izbore, četvrti put u najkraćoj izbornoj kampanji 24 politička subjekta, Srpska lista cilja na svih deset mesta

UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji

Danas parlamentarni izbori na Kosovu, drugi u ovoj godini

Na Kosmetu danas izbori za skupštinu privremenih institucija, Srpska lista pod brojem 127

U AP Kosovo i Metohija izbori za skupštinu privremenih institucija, Srpska lista pod brojem 127

Na Kosovu i Metohiji danas novi parlamentarni izbori

Izbori na Kosovu: Za 10 poslaničkih mesta 55 kandidata iz srpske zajednice

Kosovo danas ide na izbore, četvrti put u najkraćoj izbornoj kampanji 24 politička subjekta, Srpska lista cilja na svih deset mesta

Studenti u blokadi organizuju prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

UŽIVO Izbori na Kosovu i Metohiji

Danas parlamentarni izbori na Kosovu, drugi u ovoj godini

Na Kosmetu danas izbori za skupštinu privremenih institucija, Srpska lista pod brojem 127

