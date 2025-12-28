Vanredni parlamentarni izbori na KiM – kraj ili produžetak višemesečne institucionalne blokade

Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni parlamentarni izbori posle redovnog glasanja u februaru, neuspešnog konstituisanja vlasti privremenih prištinskih institucija i višemesečne institucionalne blokade. Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini održavaju se danas na teritoriji Autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Na izborima učestvuju 24 politička subjekta – 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van pokrajine.