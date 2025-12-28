Na Kosovu i Metohiji danas novi parlamentarni izbori

Telegraf pre 51 minuta  |  Telegraf.rs/ Kosovo Online
Na Kosovu i Metohiji danas novi parlamentarni izbori

Posle deset meseci, građani Kosova i Metohije danas će ponovo birati poslanike.

Na vanrednim parlamentarnim izborima će se za 120 mesta u Skupštini nadmetati 24 politička subjekta - 18 političkih partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat.Od stranaka koje predstavljaju Srbe takmiče se Srpska lista, Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Od 120 mesta u Skupštini, albanske partije su u trci za 100 mandata, deset je rezervisano za srpsku zajednicu i deset za predstavnike drugih manjina (Rome, Aškalije,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Izbori na Kosovu: Za 10 poslaničkih mesta 55 kandidata iz srpske zajednice

Izbori na Kosovu: Za 10 poslaničkih mesta 55 kandidata iz srpske zajednice

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoParlamentarni izboriMetohijaKosovo i MetohijaAljbin KurtiIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Na Kosovu i Metohiji danas novi parlamentarni izbori

Na Kosovu i Metohiji danas novi parlamentarni izbori

Telegraf pre 51 minuta
Zukorlić: Nezadovoljni smo koalicijom sa Srpskom naprednom strankom

Zukorlić: Nezadovoljni smo koalicijom sa Srpskom naprednom strankom

Danas pre 3 sata
Bošković (SRCE): Milan Antonijević se, kao nezavisni organ, otvoreno stavlja na Vučićevu stranu

Bošković (SRCE): Milan Antonijević se, kao nezavisni organ, otvoreno stavlja na Vučićevu stranu

Danas pre 3 sata
"Boriću se dok sam živ protiv onih koji Srbiji žele zlo", Vučić poručio: "Ja da vam bežim i da se sklanjam od vas - neću"…

"Boriću se dok sam živ protiv onih koji Srbiji žele zlo", Vučić poručio: "Ja da vam bežim i da se sklanjam od vas - neću"

Blic pre 4 sati
Kurti: Građani Kosova će se sutra odlučiti za bezbednost i blagostanje

Kurti: Građani Kosova će se sutra odlučiti za bezbednost i blagostanje

Danas pre 5 sati