Na Kosovu i Metohiji danas novi parlamentarni izbori

Posle deset meseci, građani Kosova i Metohije danas će ponovo birati poslanike.

Na vanrednim parlamentarnim izborima će se za 120 mesta u Skupštini nadmetati 24 politička subjekta - 18 političkih partija, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat.Od stranaka koje predstavljaju Srbe takmiče se Srpska lista, Za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Od 120 mesta u Skupštini, albanske partije su u trci za 100 mandata, deset je rezervisano za srpsku zajednicu i deset za predstavnike drugih manjina (Rome, Aškalije,