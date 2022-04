Hapšenje u Kruševcu: „Pao diler“, zaplenjen heroin

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su B.

V. (37) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u njegovom stanu pronašla manju količinu heroina i vagicu za precizno merenje, a sumnja se da je on u prethodnom periodu prodavao drogu na teritoriji grada i okoline. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.