WHO: Dvije trećine Afrikanaca zarazilo se od početka pandemije

Kontinent bilježi viši postotak asimptomatskih slučajeva nego drugi dijelovi svijeta, sa 67 posto slučajeva koji nemaju simptome,, saopćila je Svjetska zdravstvena organizacija.

Više od dvije trećine Afrikanaca bilo je zaraženo COVID- 19 od početka pandemije, 97 puta više slučajeva nego što je prijavljeno, prema studiji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Studija je utvrdila da je do septembra 2021. godine 800 miliona Afrikanaca bilo izloženo SARS-CoV-2, virusu koji uzrokuje COVID-19, dok je u to vrijeme bilo prijavljeno 8,2 miliona slučajeva. WHO je saopćio da je svugdje bilo umanjivanja brojki, ali do manjeg nivoa nego u Africi, a u