Nove cene goriva u Srbiji Evo koliko koštaju benzin i dizel

Cene će važiti do 15. aprila.

Evrodizel će se od danas u 15 časova, do petka 15. aprila u isto vreme, prodavati po ceni od 196,40 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za 174,20 dinara za litar. To je objavilo Ministarstvu trgovine, turizma i telekominikacija. Vlada Republike Srbije je takođe donela odluku da se cene goriva neće menjati do početka maja. Kako je navedeno u saopštenju Vlade, odluka je "doneta u cilju sprečavanja većih poremećaja na tržištu i očuvanja životnog