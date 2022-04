Ovo su nove cene goriva: Pojeftinili i dizel i benzin, evo za koliko!

Ministarstvo trgovine objavilo je da će danas od 15 sati evro dizel koštati 196,40 dinara za jedan litar a evro premijum BMB 95 174,20 dinara za jedan litar.

Ove cene će važiti do 15. aprila. Podsetimo, maksimalna cena evrodizela do sada je 197 dinara za litar, što znači da će od 15 sati ovo gorivo pojeftiniti za 60 para, dok je litar benzina evro premijum BMB 95 do sada koštao 175 dinara tako da će u narednih sedam dana biti jeftiniji za 80 para. Za poljoprivrednike na pumpama NIS ostala je ista cena od 179 dinara za evrodizel, a dozvoljeno im je i da 60 litara sipaju u kanister. Inače, najviša maloprodajna cena sa