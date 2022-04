Đilas: Sa Vučićem razgovaram da bih zaštitio volju Beograđana

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je da ga neki kritikuju što je rekao da bi razgovarao sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem.

On je dodao da ga kritikuju kao da je u pitanju privatni sastanak na kojem se nešto dogovara van institucija. "Ako je iko napadan od strane Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) - to sam ja. Ako je iko kritikovao vladavinu SNS - to smo moja stranka i ja. Kome ja treba da dokazujem svoj opozicioni legitimitet", kazao je Đilas za list Nova, dodajući da je Vučić rekao da je spreman da razgovara sa njim, ali i sa ostalim predstavnicima opozicije. Lider SSP-a rekao je