Da li je Partizan ovde oštećen: Novak Simović dao žuti karton poslednjem igraču odbrane! (video)

Razgovaraće se o ovome! Fudbaleri Partizana gostuju u okviru 30. kola Superlige Srbije na Banovom brdu ekipi Čukaričkog, a kuriozitet je da Brđane vodi upravo jedna od najvećih legendi u istoriji crno-belih Saša Ilić.

U desetom minutu utakmice došlo je do sporne situacije, kada je Rikardo mogao da izađe sam na golmana domaćih, ali ga je Bojan Kovačević, poslednji igrač odbrane, sapleo, ipak, Novak Simović je mladog defanzivca sankcionisao samo žutim kartonom. https://hotsport.rs/wp-content/uploads/2022/04/0-02-05-269b49954e6fee2cdee398f045d73d249dd0c24d6829e2f66731a48e31255127_36fbb23b97000c2b.mp4 Šta vi kažete?