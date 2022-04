Zaječar: Zbog radova na mreži više ulica i sela bez struje

Kako nadležni saopštavaju zbog radova na mreži, u ponedeljak 11. aprila, bez struje biće stanari nekoliko ulica i sela.

Kako se u saopštenju navodi od 9 do 10 sati bez struje ostaće meštani Zvezdana, na potesu Police, dok će od 9 do 12, bez struje biti Grljanski put, od seperacije Timogradnje prema Grljanu. Od 9,30 do 14 sati, bez struje ostaće meštani Prlite, i to na potesu Šontolovo, a od 10 do 14 sati bez napajanja električnom energijom ostaje Rudnička ulica, Nevesinjska, ulica Matije Gupca i Beli Breg, dok od 11 do 12, struju neće imati naselje Pazarište. Takođe, od 12 do 14,