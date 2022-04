Niš: Planska isključenja struje

Potrošačima u više ulica u različitim delovima Niša danas će biti isključena struja zbog radova na električnoj mreži, saopštio je jutros niški ogranak Elektrodistribucije.

U periodu od 9 do 11 časova struju neće imati delovi Knjaževačke i Ulice Justina Popovića. Deo sela Malča u opštini Pantelej biće bez električne energije od 9 do 15 časova. Deo Bulevara Nikole Tesle biće isključen sa električne mreže od 9 do 14 časova. U opštini Palilula od 8 do 14 časova električnu energiju neće imati delovi ulica Marka Jovanovića, Marka Popovića Tanje i Kovanlučke. U istoj opštini od 8 do 11 časova struju neće imati delovi Njegoševe ulice i