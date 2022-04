Nakon hladnog jutra, u Srbiji danas sunčano i toplo – do 23 stepena

U Srbiji će danas nakon vedrog i hladnog jutra biti sunčano i toplo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od minus jedan do pet, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. U Beogradu će ujutru biti vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura biće od dva do pet, a najviša dnevna oko 22 stepena.