U granatiranju Harkova poginulo pet osoba, Zelenski pozvao Bajdena u Ukrajinu

Danas je 53. dan rata u Ukrajini. Sva najnovija dešavanja možete pratiti na našem blogu uživo i u posebnim vestima na portalu Nova.rs. Austrijski kancelar Karl Nehamer kazao je danas u intervjuu za NBC da ne može u potpunosti da objasni način razmišljanja Vladimira Putina, ali da ruski predsednik ima "sopstvenu ratnu logiku". Austrian Chancellor Karl Nehammer says on Meet the Press he came away from a meeting with Putin with the impression that Putin believes he's