Poslanik sustigao lopova u tržnom centru, savladao ga i zadržao do dolaska policije

Beogradska policija uz pomoć tridesetpetogodišnjeg građanina uhapsila je V. R. (40) zbog razbojničke krađe.

Beogradska policija uz pomoć tridesetpetogodišnjeg građanina uhapsila je V. R. (40) zbog razbojničke krađe. Tridesetpetogodišnji sugrađanin potrčao je za osumnjičenim koji mu je pretio nožem, razoružao ga i zadržao do dolaska policijske patrole. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Kako pišu beogradski mediji, građanin koji je zaustavio lopova, razoružao ga i