Dani kišobrana pred nama, danas vetrovito i hladno

Početak sedmice donosi prohladno vreme. Na severu i zapadu Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom.

U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama povremeno sa snegom. Vetar umeren do jak severni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, zatim promenljivo oblačno, moguća slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 3, na širem području uz slab prizemni mraz, najviša dnevna oko 12 stepeni. Prognoza za narednih sedam dana: Do 25. aprila promenljivo oblačno, povremeno s kišom i kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, a na