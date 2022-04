Nek vas ne zavara sunčano jutro, ponesite kišobran: Danas temperature do 12 stepeni

U Beogradu pre podne pretežno sunčano, zatim promenljivo oblačno, moguća slaba kratkotrajna kiša

Na severu i zapadu Srbije danas pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom, na planinama povremeno sa snegom. Jutarnja temperatura kretaće od nula do šest, na severu i zapadu zemlje uz slab prizemni mraz, a najviša dnevna od devet do 12 stepeni. Duvaće umeren do jak severni vetar, uveče u slabljenju, saopštio je RHMZ. U Beogradu pre podne