Đilas: Na beogradske izbore sa privremenim organom sastavljenim od vlasti i opozicije

Predsednik SSP Dragan Đilas izjavio je da je "važno što smo došli do novih izbora u Beogradu, a da li će se oni održati za šest ili devet meseci", manje je bitno.

Đilas kaže da je to manje bitno "od toga da li ćemo imati mogućnost da imamo regularne izbore" u glavnom gradu. "Na izbore će se ići uz formiran privremeni organ, koji će upravljati Beogradom, sastavljen od vlasti i opozicije, ali to nije dovoljno. Moraju se proveriti birački spiskovi, paritetno formirati organi koji sprovode izbore, poboljšati medijska slika", rekao je Đilas za list Nova. On je naveo i da su predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić i ta stranka