Fudbal, Srbija i Engleska: Aleksandar Mitrović i kaznena ekspedicija Fulam

Aleksandar Mitrović na rukama saigrača, a sa razglasa stadiona Krejven kotidž u Londonu odjekuje dobro poznata navijačka pesma: Mitro’s on fire, your deffence is terrified (Odbrana vašeg tima je u strahu, ide Mitar gol-mašina – slobodan prevod).

Tako su fudbaleri i navijači Fulama proslavili novi plasman u Premijer ligu sledeće sezone, a jedan od najzaslužnijih za povratak ove londonske ekipe u elitno englesko fudbalsko društvo je upravo reprezentativac Srbije. Ovaj napadač je u pobedi od 3:0 nad Prestonom postigao dva gola i stigao do brojke od 40. pogodaka u sezoni u Čempionšipu (drugi rang engleskog takmičenja). Mitrović je postao prvi igrač koji je došao do takvog učinka od 2004, kada je takmičenje