Jutro oblačno i kišovito, ali meteorolozi za poslepodne imaju lepše vesti: Temperatura do 22 stepena

Danas će u Srbiji prepodne biti umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a posle podne će doći do postepenog razvedravanja sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren, zapadni i jugozapadni vetar, na istoku povremeno i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 8 do 12, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. U Beogradu će danas pre podne biti umereno i potpuno oblačno, povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom. Posle