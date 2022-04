Varnice u Hrvatskoj zbog Finske, Švedske i NATO: "Neka on to blokira kad je frajer"

Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je danas predsednika Zorana Milanovića, da sam blokira priključenje Finske i Švedske kada, kako je rekao, već sedi na samitima NATO, da ne čeka da to uradi hrvatski parlament.

Neka on odmah blokira, kao neko ko sedi na NATO samitima, zašto pušta sabor da to učini kad je frajer, rekao je Plenković, prenosi Hina. On tvrdi da bi Milanović propustio tu temu na predstojećem sastanku na vrhu u Madridu, ali bi potom to tražio od parlamenta. Milanović je ranije danas izjavio da Finska i Švedska ne mogu da uđu u NATO dok ne bude promenjen Izborni zakon u BiH i da do tada hrvatski parlament "ne sme da ratifikuje bilo čije pristupanje" Alijansi.