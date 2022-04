Plenković: Ako je frajer, neka Milanović sam blokira Finsku i Švedsku

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da predsednik Zoran Milanović može sam da blokira ulazak Švedske i Finske u NATO savez „ako je frajer“ i ponovio optužbe da šef države zastupa proruske stavove. „Neka on ako je frajer blokira to na samitu NATO u Madridu… Zašto pušta da to uradi parlamentrana većina, Sabor“, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu upitan o Milanovićevoj izjavi da treba blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO dok se ne promeni