Zrenjanin: Do kraja aprila radovi na putu između Melenaca i Novog Bečeja

Na deonici puta Novi Bečej-Melenci, kod ukrštanja sa državnim putem I B reda broj 13, u smeru ka Melencima, izvodiće se radovi na redovnom održavanju saopštilo je Javno preduzeće Putevi Srbije.

Kako su naveli, radovi će trajati od četvrtka, 28. do subote, 30. aprila i to u periodu od 8 do 17 časova. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem semaforima, a po potrebi i ručno. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom a iz Puteva Srbije apeluju na vozače da ulože dodatni oprez u vožnji u periodu dok traju radove. Više vesti iz ovog grada čitajte na posebnom linku. Pratite nas na našoj Facebook i Instagram