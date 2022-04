Rat i mir kapetana Amira Reka (6): Neću da pucam u nedužne

Koliko god izgledalo samohvalisavo i neskromno, ali je potpuno sigurno da bi Goražde tada palo da se nisam tu našao, veli Amir Reko. Pobijeni najmiliji Branio Bučje Nisu me voleli, ama ni ja njih “Svet mi se srušio” U utorak – Sudbine: Rat i mir kapetana Amira Reka (7): Zajedno smo se i radovali i žalili

– Spasio sam grad, ali nesumnjivo i mnoge glave, pre svega onih koji su se do tog trenutka tu nešto pitali i komandovali. To su činjenice i ja se tim ne hvalim, ali je tako bilo i to se mora reći. A onda je došao taj strašni dan koji je iz temelja promenio moj život, seća se Reko. Bio je to već kraj juna meseca 1992. Srpske snage su krenule u novu, sveopštu ofanzivu na Goražde. Mi se branimo i odolevamo napadima, ali nije bilo lako, tim pre što je Goražde u tom