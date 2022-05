Vlajić: Da li vidim Dačića u novoj vladi – pitanje od milion dolara

Novinar Đorđe Vlajić izjavio je u Novom danu da je pitanje „vidi li Ivicu Dačića u novoj vladi“ pitanje od milion dolara. „Meni zanimljiv signal je ćutanje Ivice Dačića, on se pravi mrtav, a u stvari pravi politički račun.

Ja mislim da je personalno Ivica Dačić jedan od najveštijih političara ovde, on će iz te situacije izvući maksimum, ali je pitanje koliki je manevarski prostor u kom se on kreće“, kaže Vlajić. Govoreći o intervjuu ambasadora SAD u Srbiji Kristofera Hila za Glas Amerike, Vlajić kaže da je vrlo zanimljiv. „Diplomatski odmereno, vrlo jasno, nekoliko važnih poruka Beogradu, jedna je u vezi sa Rusijom, koja jasno otvara pitanje ‘a šta je to što Rusija može još da učini