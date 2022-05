Siniša – leukemija 2:0! Još jedna velika pobeda za Mihajlovića!

Nova pobeda! Iz Italije nam stižu najlepše moguće vesti – Siniša Mihajlović je dobro i pušten je iz bolnice.

Legenda srpskog fudbala 2019. godine izašla je u javnost sa informacijom koja je potresla apsolutno sve – imao je leukemiju. Odmah je bio podvrgnut lečenju i nakon velike borbe uspeo je da pobedi i vratise na klupu svoje Bolonje. Sinisa Mihajlovic was today discharged from Sant'Orsola Hospital and is in good condition. Forza Mister, we are with you! ❤️💙 pic.twitter.com/nfGAJkT56l — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 2, 2022 Nije dugo mirovala opaka bolest, pa