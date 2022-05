Čadež: Posle izbijanja rata u Ukrajini, vrednost izvoza iz Srbije u Rusiju smanjena za četvrtinu

Predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež izjavio je da je posle izbijanja rata u Ukrajini u februaru, vrednost izvoza iz Srbije u Rusiju smanjena idućeg meseca za četvrtinu, a da su izvezene količine robe za 38 odsto manje u odnosu na mart 2021.

Čadež je za današnji Kurir rekao i da je drumski prevoz robe do Rusije danas znatno skuplji - 70 do 100 odsto u odnosu na početak godine, a za neke proizvode i više. "Roba do ruskih kupaca putuje dvostruko duže nego ranije - i po mesec dana, uz stalnu promenu ruta uz veliku neizvesnost šta kamione očekuje na graničnim prelazima iz EU ka Rusiji i Belorusiji, na kojima se zadržavaju i po sedam do deset dana", kazao je predsednik PKS. Čadež je objasnio da platni