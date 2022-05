Predlog novog zakona: Trajno oduzimanje vozačke dozvole i automobila

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić kazao je da će u novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja, koji je u pripremi, biti trajno oduzimanje vozačke dozvole i oduzimanje vozila.

Trenutna praksa je da se vozaču koji sakupi 18 bodova oduzima vozačka dozvola, pa on potom ide na seminar u Agenciju za bezbednost saobraćaja, koji traje 40 časova, posle ćega mu se vraća dozvola. - Postavlja se pitanje koji je to broj puta koji ćemo dozvoliti nekome da izgubi dozvolu i da mu se vrati. Negde praksa razvijenih zemalja kaže da je to dva do tri puta, posle čega ta osoba ide na posmatranje i preglede da se vidi da li ima neki problem, i ako ga ima