Briga manje za Novaka, Španac odustao od Rima!

Mladi španski teniser Karlos Alkaraz, nakon osvojene titule na Mastersu u Madridu, odlučio je da odustane od turnira u Rimu i odmori se pred Rolan Garos.

On je u Madridu napravio senzacionalan rezultat, pobedama protiv Rafaela Nadala u četvrtfinalu, Novaka Đokovića u polufinalu i branioca titule Aleksandra Zvereva u finalu. To mu je bila ukupno četvrta titula u 2022, jer je prethodno osvojio Rio de Žaneiro, Majami i Barselonu. Uz to je zabeležio i najbolji plasman na ATP listi u karijeri, 19-godišnji Alkaraz je šesti teniser sveta u ovom trenutku.