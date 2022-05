Orban: Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen večerala je u ponedeljak sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti, a dvoje zvaničnika je razgovaralo o šestom paketu sankcija EU Rusiji koji bi obuhvatio i zabranu uvoza ruske nafte, čemu se Mađarska protivi.

BBC navodi da nije postignut dogovor kada se radi o predloženom paketu sankcija, ali je Fon der Lajen tvitovala da su njihovi razgovori „pomogli da se razjasne pitanja o sankcijama i energetskoj bezbednosti“. This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security. We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil