Tenzija! Hrvatski vrh odgovorio na skandaloznu izjavu orbana: Mađari dobili hitan poziv na razgovor, poruke su jasne

Mađarski premijer Viktor Orban je ranije rekao da je hrvatsko more zapravo trebalo da pripadne Mađarskoj, a sada je na tu izjavu reagovalo hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova.

Mađarski premijer Viktor Orban je ranije rekao da je hrvatsko more zapravo trebalo da pripadne Mađarskoj, a sada je na tu izjavu reagovalo hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova. Mađarski premijer Viktor Orban je ranije rekao da je hrvatsko more zapravo trebalo da pripadne Mađarskoj. Premijer Orban je, u intervjuu o zajedničkom embargu Europske unije, kojem se Mađarska protivi, govorio o tome da zemlje koje imaju more i luke mogu donijeti naftu na tankerima. Nakon