Odgovor u 3 rečenice: Hrvatska se oglasila o Orbanovoj izjavi o „oduzetom moru“

Mađarski premijer Viktor Orban dao je novu izjavu o hrvatskoj teritoriji, koja se Zagrebu nimalo nije dopala.

Orban je, naime, u intervjuu o zajedničkom embargu Evropske unije, kojem se Mađarska protivi, govorio o tome da zemlje koje imaju more i luke mogu doneti naftu na tankerima. Potom je izrekao rečenicu kojom je implicirao da je hrvatsko more oduzeto Mađarskoj. „Da nam nisu uzeli more, i mi bismo imali luku“, rekao je Orban, prenosi Index.hr. Na ovu Orbanovu izjavu stigao je odgovor hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova (MVEP). Odgovor MVEP-a ima tri