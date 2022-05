Nemci traže da Srbija uskladi spoljnu politiku sa EU

Ja sam za uvođenje vojnog roka, ali tek smo otvorili debatu, kaže predsednik Vučić

Specijalni izaslanik nemačke vlade za Zapadni Balkan Manuel Saracin zatražio je da se srpska spoljno-politička agenda uskladi sa evropskom, razumevajući pri tom situaciju i činjenicu da to ne može uvek onako kako bi neki želeli, preneo je danas predsednik Aleksandar Vučić deo razgovora sa Saracinom. „Jasno je izneo stav i to čini svaki predstavnik EU i zapadnog sveta. Nemojte da imate iluzije da će neko to da preskoči. Ne znam da li su to stavili u saopštenje, ali