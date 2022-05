Temperature i do 30 stepeni! Najnovija vremenska prognoza meteorologa Čubrila: Danas sunčano i toplo, a onda obrt

Narednih dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme, samo u petak posle podne na severu, a u subotu nad brdsko-planinskim delom regiona pojava pljuskova. Početkom sledeće nedelje moguće je nešto konkretnije osveženje uz malo više kiše, a posle 22. maja, postoji određena verovatnoća obilnije kiše, kaže meteorolog Marko Čubrilo.

- Od danas, pa sve do utorka sledeće nedelje dosta sunca uz porast temperature, koji će posebno biti izražen krajem ove nedelje kada će u četvrtak i petak maksimumi ponegde biti i oko plus 32 stepena Celzijusa, dok će danas i za dane vikenda biti od plus 23 do 27 stepeni Celzijusa - napisao je Čubrilo na Fejsbuku. Manje osveženje za vikend će doneti sasvim slab hladan front koji će se premestiti kroz polje anticiklona čije će se jezgro polako izmeštati na sever. -