"Ne očekuju se drastične promene kod stabmenih kredita"

Naglasio je da ne očekuje drastične promene kada je reč o kreditima koji su od značaja građanima, a to su stambeni krediti, koji su evroindeksirani.

Dok su kamate niže od inflacije, možemo reći da su takvi krediti ekstremno povoljni, da se na njima čak i zarađuje. Do kada će to potrajati i da li je promena moguća preko noći, to najmanje zavisi od banke gde ih podižete. Ekonomisti savetuju da se krediti u narednom periodu uzimaju na kratak rok, a ako je neophodan dugoročni stambeni, da bude sa fiksnom kamatom, koja je i sada nešto veća. Da li će američke Federalne rezerve na majskom zasedanju ponovo podići