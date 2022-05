Oglasila se Konstrakta! Otkrila ko joj je prvi čestitao prolazak u finale na Evroviziji (foto/video)

Srpska predstavnica na Evroviziji Ana Đurić Konstrakta otkrila je ko joj je prvi čestitao prolazak u finale! - Da se setim (smeh)...

Zgrada je na vezi, familija je na vezi sve vreme, tako da smo mi to sve zajedno ispratili. Telefon sam ostavila sa strane da bismo doživeli ovaj trenutak... - dodala je Konstrakta za Telegraf Jetset. Konstraktu su poslednju prozvali među takmičarima koji su se plasirali u finale, a nakon što je voditelj izvogorio "Srbija" naša predstavnica se uhvatila za glavu. Check out the reactions from the Second Semi-Final qualifiers! #Eurovision #ESC2022