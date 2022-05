Preminula španski mecosopran Teresa Bergansa

Španski mecosopran Teresa Bergansa, koja je nastupala u najpoznatijim svetskim salama od početka 1950-ih i bila legendarna Karmen, umrla je u devedesetoj godini, javilo je špansko ministarstvo kulture.

Premijer Pedro Sančes pozdravio je „jedan od najvećih ženskih glasova na svetu“. „Njen glas, njena elegancija, njena umetnost će nas uvek pratiti“, rekao je Sančes. [ #THROWBACKTHURSDAY] 🎶❤ Do we need more love and Teresa Berganza today? Yes, absolutely! Watch her stunning rendition of Cherubino's aria we dug out from our archives! 🎶❤ https://t.co/3gmOzKZw2n pic.twitter.com/jDDfWPksBG U posthumnoj poruci koju je njena porodica podelila sa španskim medijima ona je