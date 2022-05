Novače, nadam se da ću jednom moći kao ti! Grk se okrenuo ka Đokoviću i oduševio ga - dobio je ovacije u Rimu! (video)

Sjajna poruka petog tenisera sveta "Broju jedan.

Sjajna poruka petog tenisera sveta "Broju jedan. Stefanos Cicipas dao je veoma lepu izjavu posle poraza protiv Novaka Đokovića u finalu Mastersa u Rimu. Grk je prvi dobio mikrofon pred punim tribinama i iskreno priznao da ga Nole inspiriše i da se trudi da bude igrač kao on. "Dajem sve od sebe svakog dana. Zaista se nadam da ću jednog dana doći na tvoj nivo. To me veoma inspiriše", rekao je trenutno peti teniser na svetu. Đoković je uz široki osmeh reagovao na tako