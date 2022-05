Đoković pobedio Cicipasa i osvojio titulu na mastersu u Rimu

Prvi teniser sveta Novak Đoković osvojio je danas titulu na masters turniru u Rimu, pošto je u finalu pobedio grčkog igrača Stefanosa Cicipasa sa 6:0, 7:6.

Đoković je do šeste titule u Rimu i pobede nad petim teniserom sveta došao za sat i 37 minuta. U prvom setu srpski igrač je napravio tri brejka, a rivalu nije prepustio nijedan gem. Nastavak je doneo bolju igru grčkog tenisera, koji do brejka dolazi u četvrtom gemu. Cicipas je u jednom trenutku vodio sa 2:5, da bi Đoković vezao tri gema zaredom i došao do izjednačenja. Set je potom otišao u taj-brejk, koji je pripao Đokoviću rezultatom 7:5. "Zaista izvrsno finale,