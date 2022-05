Vučić: Predstoji teška zima – nedostajaće hrane, energenti će biti skupi, ali struja ne sme poskupeti u Srbiji

Zima koja dolazi biće najteža u svetu u poslednjih 70 godina, ono što je sigurno nedostajaće mnogo hrane, energenata ima dovoljno, ali će biti neverovatno skupi, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za TV Prva. Najave su, kaže Vučić, da će 25 odsto ljudi na svetu biti gladno na zimu, ali u našoj zemlji neće biti tih problema. Poručio je i da struja sada ne sme i neće poskupeti u Srbiji jer, kako kaže, to poskupljenje ne bi podneli ni građani, a ni država.

Kako je naveo na TV Prva, ukoliko bi struja poskupela za 30 odsto, to bi značilo inflaciju od 20 odsto. "To je nemoguće, to ne mogu ljudi da podnesu. Ako nam struja poskupi 30 odsto, imaćemo inflaciju 20 odsto, to ne može ni država da podnese. Struja će nekada poskupeti, mora, ne možemo da je držimo kao socijalnu kategoriju, ali ne može sada", istakao je Vučić. Kada je reč o nafti i gasu, predsednik je preneo da nas očekuju veliki problemi. Kako kaže, čekamo šesti