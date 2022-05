Vućić: Reći ću koje zemlje su povukle priznanje Kosova kad to bude najpametnije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će objaviti koje su četiri zemlje povukle priznanje nezavisnog Kosova "kada to bude najpametnije", jer sada ne želi Srbiju da dovede u "užasnu poziciju".

On je na TV Prva ponovio da dve velike zemlje rade na tome da Srbiju spreče da, kako su rekli „viškovima hrane kupi dodatna odpriznavanja“ i dodao da je to besmislica, te da on samo „čuva teritorijalni integritet Srbije“. Predsednik Srbije je na TV Prva više puta rekao da je „Zapad licemeran“ jer sprečava Srbiju da čuva svoj integritet, a istovremeno čuva teritorijalni integritet Ukrajine“. Vučić je izjavio je da će Srbija voditi samostalnu politiku, čuvati zemlju