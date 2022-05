„Jedina smo zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji i pritisci su neverovatni iz dana u dan, i ove dojave o bombama su pritisci iz inostranstva zbog neuvođenja sankcija Rusiji”, rekla je ona za TV Pink.

Ona je rekla da su dojave o bombama pažljivo planirane i da „sigurno” dolaze iz inostranstva, što pokazuje činjenica da je dojava stigla i u beogradski tropikarijum, za koji većina građana ne zna i da postoji. „Neko je gledao šta bi sve mogle da budu turističke atrakcije. Kod nas je tropikarijum mali i većina i ne zna za njega, to vam pokazuje da je neko planirao i da to dolazi iz inostranstva, jer da su to smislili neki iz Srbije, nikada ne bi poslali dojavu u