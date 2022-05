"Ovo u životu nisam video ni doživeo": Vučić sa patrijarhom Porfirijem: Sledi najteže vreme od 1945, gradonosni oblaci su se nadvili nad zemljom (foto, video)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija i episkope SPC u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Nakon razgovora, on se zahvalio patrijarhu Porfiriju i episkopima na razgovoru o važnim pitanjima za srpski narod. Kako je dodao, "nama nedostaje mir, ne tražimo ga sebe, već celo čovečanstvo i od koga tražiti mir, no od Boga". Predsednik Srbije rekao je da su se "ozbiljni i gradonosni oblici nadvili nad zemljom", kao i da to ne krije ni od koga. - Ljudi misle da se stvari podrazumevaju, da će svega uvek biti dovoljno, struje, nafte, gasa... Teško - rekao je Vučić.