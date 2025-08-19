Dačić: Ukupno je bilo 2.300 do 2.400 učesnika, petoro uhapšenih

RTV pre 27 minuta  |  Tanjug
Dačić: Ukupno je bilo 2.300 do 2.400 učesnika, petoro uhapšenih

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je večeras da je večeras u Beogradu bilo ukupno 2.300 do 2.400 blokadera koji su drastično narušavali javni red i mir i "svojom agresivnošću pokazali da imaju nameru da demoliraju, zapale prostorije SNS i napadnu policiju" i dodao da je uhapšeno pet osoba.

"I večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira. Demolirane su prostorije SNS u Cvijićevoj i ulici Prva pruga u Zemunu. Te prostorije su zapaljene, a vatrogasci su morali da intervenišu", rekao je Dačić na konferenciji za novinare. On je naveo da su blokaderi izvrnuli kontejnere, zapalili ih, sukobili se sa policijom, gađali su Žandarmeriju, dodajući da je očigledno da je njihov cilj jasan - uništenje prostorija SNS i političkih stranaka koje ne
