Preminuo legendarni grčki kompozitor Vangelis

Vangelis Papatanasiju, legendarni grčki kompozitor, preminuo je u 79. godini.

Kako je javio grčki portal Ekatimerini, Vangelis je preminuo u utorak. Kompozitor je bio najpoznatiji po muzici za film „Vatrene kočije“ (Chariots of Fire) iz 1991. godine, za koju je dobio Oskara, piše N1. Pored toga, napisao je kompozicije za brojne poznate filmove, kao što su Blade Runner (1982), The Bounty (1984) i „1492: Conquest of Paradise“ (1992). Evangelos Odiseas Papatanasiju je rođen 29. marta 1943. u Agriji, priobalskom gradu u Magneziji, Tesalija,