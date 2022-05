Član Makine grupe izvor informacije o Koraćevom finansiranju SNS 2012.

Novinar NIN-a Vuk Cvijić, gostujući na Novoj S, objasnio je kako je došao do informacije da je Filip Korać 2012. godine i pre toga finansirao Srpsku naprednu stranku (SNS).

On je rekao da mu je to u telefonskom razgovoru rekao Dragan Ilić Limar, član SNS ali i nekadašnji pripadnik tzv. Makine grupe koja je svojevremeno bila optužena za ubistvo policijskog generala Boška Buhe. Naveo je da je Limar već duže vreme funkcioner SNS-a u podavalskim selima i da ima kriminalni dosije, te da je bio optužen da je član kriminalne grupe Željka Maksimovića Make, ali da to nije bio problem za SNS da bude njihov član. Cvijić je naveo i druge