Vulin: Dojave o bombama, vid specijalnog rata protiv Srbije

BEOGRAD - Dojave o bombama kojih poslednjih dana stiže na stotine su, prema oceni ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, vid specijalnog rata protiv Srbije, a napadi su organizovani i ne rade se samo iz jednog centra.

"Mi smo locirali oko 19 adresa sa kojih su te pretnje i dojave stizale i o tome smo obavestili i naše partnere u međunarodnoj zajednici i one zemlje iz kojih su napadi dolazili", rekao je Vulin gostujući na TV Pink. Naveo je da se svi napadi ne mogu otkriti i da se sve ovo radi preko više stotina hiljada raznih servera. Najteže je naći one počinioce koji odmah po napadu unište opremu i tada se dođe do zida, odnosno dođe se do adrese ali ne može da se dođe do