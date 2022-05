OEBS na Kosovu: Registrovati zemljište manastira Visoki Dečani u skladu sa odlukom Ustavnog suda

Misija OEBS na Kosovu pozvala je kosovske institucije da registruju zemljište manastira Visoki Dečani u skladu sa presudom Ustavnog suda.

Misija OEBS je na Tviteru podsetila da se navršava šest godina od odluke Ustavnog suda kojom se manastiru Visoki Dečani priznaje vlasništvo nad 24 hektara susednog zemljišta. Today is the 6th anniversary of the Constitutional Court’s decision recognizing the Visoki Dečani Monastery’s ownership of 24 hectares of adjacent land. As recalled by the Constitutional Court last year, this decision has yet to be implemented. 1/2 — OSCE Kosovo (@OSCEKosovo) May 20, 2022