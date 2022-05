Oblačno uz sunčane periode

NOVI SAD: Slaba do umerena prolazna oblačnost uz sunčane periode. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura 14, a maksimalna do 25 stepeni. Uveče suvo.

VOJVODINA: Razvoj slabe do umerene prolazne oblačnosti tokom dana uz duže sunčane periode u Banatu. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura 11, a maksimalna do 26 stepeni. SRBIJA: Slaba do umerena oblačnost sa sunčanim periodima tokom dana. U Banatu i Timočkoj krajini pretežno sunčano, a na krajnjem jugozapadu i jugu zemlje više oblačnosti sa mogućom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko ili