Danas i oblaci i sunce, ponegde pljuskovi, do 29 stepeni

Na severu i istoku Srbije danas pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša od 24 do 29 stepeni. Vetar u većem delu slab, promenljiv, na istoku Srbije umeren, severozapadni. Uveče i tokom noći u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno, ponegde s kišom ili pljuskom sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša oko 27 stepeni. Vetar slab, promenljiv. Uveče