RHMZ izdao hitno upozorenje: U naredna dva sata pljuskovi s grmljavinom pogodiće ove delove zemlje ovako će biti do kraja nedelje

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje zbog pogoršanja vremena. Kako se navodi na sajtu RHMZ očekuje se da u naredna dva sata na području jugozapadne i južne Srbije bude ponegde sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom.

Vreme danas pretežno sunčano, posle podne u brdsko planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 25 do 28 stepeni. Na severu i istoku pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost, u ostalim krajevima promenljivo oblačno, u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u